L' avvocato Fabbri | Terminati i testimoni del pubblico ministero non c' è traccia di colpevolezza per Dassilva

Per la difesa dell'unico imputato dell'omicidio di Pierina Paganelli è stata una giornata difficile col rigetto, da parte della Corte d'Assise, della perizia sulla credibilità di Manuela Bianchi Una giornata difficile per Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la cui difesa si è vista rigettare oggi in udienza la perizia della dottoressa Roberta Catania sull'attendibilità di Manuela Bianchi, amante del metalmeccanico senegalese, che ha cambiato versione durante le indagini sul delitto puntato il dito contro il 36enne affermando la sua presenza nei garage di via del Ciclamino la mattina del ritrovamento del cadavere della 78enne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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