Lavoratori Pavoni | appello alla Regione

"Pieno sostegno ai lavoratori della Pavoni". L’Amministrazione di San Giuliano ribadisce la propria solidarietà al personale dell’azienda di via Gorizia che appartiene al gruppo Smeg e produce macchine del caffé. La Pavoni sta attraversando una fase travagliata dopo che la proprietà ha annunciato il trasferimento della produzione dall’attuale sede di San Giuliano alla provincia di Verona: un passaggio, questo, che metterebbe a rischio 30 lavoratori su 43. L’amministrazione comunale ha già manifestato la propria vicinanza ai dipendenti, partecipando a un presidio davanti allo stabilimento e chiedendo a Regione Lombardia sia l’apertura di un tavolo di confronto sia la convocazione di un’audizione nella Commissione per le attività produttive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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