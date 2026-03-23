P er Reese Witherspoon ridere è il miglior modo di vivere ogni giorno. L’attrice di La rivincita delle bionde ha compiuto 50 anni il 22 marzo e ha deciso di celebrare questo incredibile traguardo con una serie di fotografie divertenti su Instagram: momenti buffi e simpatici dietro le quinte della sua vita privata e professionale che mostrano il lato più giocoso e autentico della sua personalità. « Oggi compio 50 anni e ho pensato di mostrarvi alcuni momenti salienti. Bisogna ridere, ogni giorno che si può ». Reese Witherspoon, una famiglia da favola con Ava, Deacon e Tennessee. guarda le foto L’arte della risata secondo Reese Witherspoon. Con i suoi personaggi, Reese ha raccontato donne intraprendenti, coraggiose, complesse, ma soprattutto ironiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice, 50 anni appena compiuti, racconta un percorso fatto di sfide, conquiste e consapevolezze. La più importante? «Bisogna ridere, ogni giorno che si può»

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