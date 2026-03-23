L' attore ha aggredito a parole una donna a Roma

A poco più di un mese dall’ arresto per rissa fuori da un locale di New Orleans, Shia LaBeouf è stato protagonista di un altro episodio discutibile, questa volta a Roma. Seduto al tavolo di un bar, nel centro storico della Capitale, l’attore ha iniziato a inveire contro una donna a poca distanza da lui. Shia LaBeouf è “Padre Pio” per Abel Ferrara. Il Trailer X Leggi anche › Shia LaBeouf è stato arrestato per rissa a New Orleans Shia LaBeouf e le urla contro una donna a Roma. Il video che ritrae l’attore visibilmente alterato è stato pubblicato dal sito statunitense TMZ e ha fatto velocemente il giro del web nelle ultime ore: al momento non si conoscono ancora le ragioni del comportamento dell’attore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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