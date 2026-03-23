2026-03-23 13:39:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cristiano Ronaldo ha rilasciato un aggiornamento positivo sugli infortuni mentre cerca di tornare in campo dopo la pausa per le nazionali. Il 41enne ha pubblicato un post su X, sostenendo che “stava migliorando ogni giorno” insieme a due foto di lui che si allenava. Uno, in cui stava eseguendo i leg curl, era un segno sicuro che il suo problema al tendine del ginocchio stava iniziando ad attenuarsi. Ronaldo si è stirato i muscoli durante la vittoria per 3-1 dell’Al-Nassr in casa dell’Al-Fayha il 28 febbraio, una partita in cui ha sbagliato un rigore iniziale prima di essere ritirato a nove minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’attaccante dell’Al-Nassr rilascia aggiornamenti incoraggianti

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