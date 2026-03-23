L' assessore De Martin al convegno internazionale per la Giornata mondiale dell' acqua

Ad aprire i lavori è stato l'assessore all'Ambiente del Comune di Venezia, Massimiliano De Martin, che ha portato i saluti istituzionali dell'Amministrazione comunale, dando il benvenuto ai partecipanti. "Venezia, città d'acqua per eccellenza, è il luogo ideale per ospitare questa conferenza, poiché l'acqua ne rappresenta l'elemento fondante - ha dichiarato l'assessore De Martin - Nel corso della sua storia millenaria, la città è riuscita a sopravvivere in un ambiente caratterizzato dalla presenza di acqua salata e salmastra: è questo connubio a renderla unica. Infatti, i veneziani dispongono di acqua potabile pur vivendo in un territorio privo di fiumi o sorgenti dirette. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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