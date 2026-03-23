L’assessora Armato incontra i titolari delle pescherie | Nessun allarmismo solo prudenza

“Comprendiamo pienamente le preoccupazioni delle pescherie napoletane, soprattutto in un periodo importante come quello che precede la Pasqua. Proprio per questo – ha sottolineato l’assessora Teresa Armato - oggi abbiamo ascoltato le istanze della categoria e ribadito che l’ordinanza sul divieto di consumo di frutti di mare crudi nasce esclusivamente da esigenze di tutela della salute pubblica. Le verifiche effettuate in questi giorni dalla Polizia Municipale non stanno evidenziando criticità nelle attività regolari. Raccomandiamo inoltre di seguire gli accorgimenti suggeriti dall’ASL di Napoli, validi non solo per i prodotti ittici ma anche per le verdure e gli alimenti da consumare crudi, che vanno sempre lavati e manipolati con attenzione”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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