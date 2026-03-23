Basta una frase pronunciata a bassa voce con la regia impegnata su altro per suscitare grande interesse. Nella puntata di “ Domenica In ” in onda domenica 22 marzo, Carlo Verdone, già presente nel contenitore condotto da Mara Venier per ragioni promozionali, ha presenziato anche in un blocco successivo dedicato a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025. In studio i figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e Ornella Muti che racconta la collega nella docu-serie “Illuminate” in onda su Rai3. Mentre Verdone si avviava verso l’uscita, dopo aver salutato gli ospiti, all’attore si è avvicinata Ornella Muti: “Fatti vivo amore”. “Non ho più i tuoi numeri”, la risposta del regista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Ornella Muti a Carlo Verdone: “Fatti vivo Amore”. L’attore risponde: “Non ho più i tuoi numeri”

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