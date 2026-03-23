‘’L’annuncio con una foto Fedez papà per la terza volta | la notizia è uscita

Per ore è sembrata una delle tante immagini private condivise sui social, uno scatto domestico costruito su una quotidianità apparentemente semplice. Fedez si mostra sul divano accanto alla compagna Giulia, con il loro cagnolino vicino, in un’atmosfera intima che all’inizio non sembrava destinata a dire molto più di questo. Eppure proprio quell’immagine, osservata con più attenzione dai follower, ha acceso immediatamente il tam tam online, trasformando una fotografia familiare in un annuncio capace di catalizzare l’attenzione del gossip italiano. A colpire non è stata una frase, né una scritta comparsa in sovrimpressione, perché il cantante e podcaster ha scelto di non accompagnare la foto con alcuna spiegazione esplicita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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