“Mamma Nadia è disperata: i suoi figli di 4 e 8 anni sono stati portati via con violenza da forze dell’ordine e servizi sociali il 15 ottobre scorso. La famiglia, composta da lei, dai due bambini e da papà Harald, viveva nel bosco. Da quel giorno Harald e Nadia non sanno più nulla dei loro bambini.” Mamma Nadia è disperata: i suoi figli di 4 e 8 anni sono stati portati via con violenza da forze dell’ordine e servizi sociali. La famiglia, composta da lei, dai due bambini e da papà Harald, viveva nel bosco. Da quel giorno Harald e Nadia non sanno più nulla dei loro bambini. pic.twitter.comwKbXLIIbYy Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * “Violento e razzista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - L’altra famiglia del bosco: “non vediamo i bimbi da ottobre”

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