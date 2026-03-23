L’Alma piazza l’uno-due nel secondo tempo

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ALMA 2 GABICCEGRADARA 0 ALMA (4-3-3): Santini; Mattioli, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Omiccioli, Vagnarelli (43’ st Moschella), Pierpaoli; Zaccardo, Gucci, Sartori. A disp. Tommasino, Innocenti, Malshi, Pinna, Niang, Rovinelli, Sabattini, Palazzi. All. Omiccioli. GABICCE GRADARA (4-3-1-2): Adebiyi; Grandicelli (41’ st Moutatahhir), Massari, Zagaglia, Semprni; Bastianoni, Gallotti, Morini (31’ st Lorenzetti); Izzo (44’ st Finotti); Sarli (36’ st Magi S.), Gambini (9’ st Magi F.). A disp. Sammarini. All. Bellucci. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 16’ st Pierpaoli, 29’ st Gucci. Note – Pomeriggio nuvoloso, terreno buono, spettatori 700. Ammoniti: Gucci, Gallotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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