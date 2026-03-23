L’astrofisica britannica Emma Chapman sta cercando di ricostruire i primi istanti della storia cosmica, un periodo noto come l’Era Oscura. Il suo obiettivo è identificare le prime stelle che hanno illuminato l’universo, agendo come una sorta di archeologo del cosmo. Attraverso lo studio di queste entità estinte e l’analisi di segnali radio lontani, la scienza punta a svelare come si sono formati i buchi neri supermassicci e come si è evoluta la materia. La ricerca si concentra su corpi celesti composti esclusivamente da idrogeno ed elio, privi di metalli pesanti. Queste stelle primordiali vivevano vite brevissime, esplodendo nel giro di pochi milioni di anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’alba cosmica: caccia alle prime stelle estinte

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