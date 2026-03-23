Un video diventato virale durante la recente visita del presidente Donald Trump in California ha catalizzato l’attenzione globale per un motivo inaspettato: non una gaffe diplomatica, non una dichiarazione controversa, ma il volto di una giovane agente dei servizi segreti che fa parte del dettaglio di sicurezza presidenziale. La clip, che mostra la donna mentre scortava Trump all’uscita da una stazione Chevron in California, ha scatenato ondate di commenti stupiti sui social media. “ Ma come diavolo può essere una vera agente dei servizi segreti? Sembra avere 12 anni “, ha scritto un utente su X, riassumendo il sentimento condiviso da migliaia di persone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’agente che protegge Trump sembra una ragazzina: chi è la giovane guardia del corpo che impazza sui social

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