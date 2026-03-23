Già al primo exit poll l’ottimismo ha scacciato i timori e le tensioni delle scorse settimane. E quando sugli schermi dei telefonini sono apparse le proiezioni, la festa è esplosa. Le toghe hanno celebrato la loro vittoria nelle aule dei tribunali, con abbracci e brindisi, cori - in alcuni casi da stadio - e anche qualche lacrima. «Ha vinto la Costituzione», il leitmotiv che è rimbalzato da Milano a Palermo. A guidarla, la festa, Napoli. Circa cinquanta magistrati si sono riuniti nella saletta dell’Anm del palazzo di Giustizia e hanno brindato intonando "Bella Ciao". "Chi non salta Meloni è" Tra loro anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No, che è stato accolto al grido di «Aldo, Aldo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La vittoria delle toghe, la festa e i cori: "Chi non salta Meloni è" e "Bella ciao" in tribunale

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