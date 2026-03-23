I sondaggi erano tutti sballati, anche quelli che assegnavano la vittoria al No sul filo di lana. Invece è stata una valanga quasi 10 punti di distacco significano un giudizio politico sul governo più che sulla riforma della giustizia. Il governo andrà avanti ma adesso cambia verso la legislatura e Giorgia Meloni ha pochi mesi davanti per indirizzare su una via di chiarezza l’azione di governo: meno Trump e meno ambiguità su economia e politica estera. Il No ha bocciato il governo, ma non è ancora una promozione del centrosinistra Gli italiani amano votare “contro”: contro Matteo Renzi, nel 2016, contro Giorgia Meloni nel 2021. A Matteo Salvini, che in mutande sulla spiaggia di Milano Marittima chiedeva i pieni poteri, recapitarono qualche mese dopo una pesante sanzione elettorale e la Lega dal cielo del 33% si vide precipitare all’8-9%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La vittoria del No cambia verso alla legislatura Meloni “anatra zoppa”, Schlein e Conte attenti ai miraggi

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