la vittoria del no al referendum sulla giustizia

Il No al referendum sulla giustizia ha vinto con il 53,73% dei voti. Oltre 14 milioni di persone si sono espresse contro la riforma costituzionale di alcuni aspetti centrali dell’organizzazione della magistratura. I n base allo spoglio di 60.369 su 61.533 sezioni, oltre 12 milioni di persone hanno votato invece a favore, il 46,27%. «Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia», ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio. L’affluenza si attesta intorno al 58,93 per cento a livello nazionale: il risultato di una crescita costante nel corso delle due giornate di voto e mostra una partecipazione nettamente più ampia rispetto ai referendum recenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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