Il presidente del gruppo editoriale GEDI, Paolo Ceretti, ha comunicato che lunedì è stata completata la cessione del 100 per cento del capitale dell’azienda al gruppo greco Antenna. GEDI era un gruppo di proprietà di Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann, che tra le altre cose possiede Repubblica e la Stampa, rispettivamente il secondo e il terzo quotidiano più diffusi in Italia: da mesi si vociferava di un’imminente vendita del gruppo, a causa dell’insoddisfazione di John Elkann, presidente di Exor, dell’andamento di entrambi i giornali. In un comunicato, Ceretti ha confermato anche che La Stampa verrà poi venduta separatamente al gruppo editoriale SAE, come previsto dall’accordo annunciato a inizio marzo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La vendita di GEDI è stata completata

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