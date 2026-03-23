Col campionato fermo per gli impegni delle nazionali, l’attenzione in casa Napoli si sposta sull’infermeria e i possibili recuperi su cui spera il tecnico azzurro Antonio Conte. “In questo momento, (.) nell’infermeria del Napoli restano ancora Di Lorenzo, reduce dall’intervento al piede sinistro eseguito a inizio febbraio, approfittando dell’infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina; Rrahmani, fermo dalla sfida con la Roma per un problema alla coscia sinistra; Neres, fuori dal Sassuolo e operato a fine gennaio alla caviglia sinistra; e Vergara, ko nel corso del primo tempo con il Torino per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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La situazione infortuni in casa Napoli

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