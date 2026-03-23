Da Maurizio Landini a Elly Schlein, dalla premiata ditta Bonelli-Fratoianni a Giuseppe Conte, tutta la sinistra festeggia il successo del No al Referendum come se la coalizione avesse vinto le elezioni politiche! Senza contare che chi ha votato contro la riforma della giustizia non necessariamente è un elettore di Pd, 5Stelle o Avs, ma tant'è. Il primo a vedere una prossima vittoria alle politiche è Nicola Fratoianni: ''Ora è il momento di non disperdere l'occasione di questo voto. Prendiamo un impegno solenne: quando vinceremo noi, la Costituzione non la cambieremo ma la attueremo. Oggi è la partenza, sbagliare ora sarebbe imperdonabile''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra pensa di aver vinto le elezioni. Schlein: "Tutti a piazza del Popolo!"

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