La sinistra che ha detto sì al referendum

Per coerenza con il proprio passato. Perché “questo non è un voto politico” e gli allarmi per una deriva autoritaria sono infondati. Perché è una riforma giusta. Venti voci fuori dal coro dell’opposizione "Voto Sì perché ci tengo all'autonomia della magistratura. Non solo dalla politica" Votare Sì da sinistra, senza sentirsi una specie di cavallo di Troia del governo Meloni. Votare Sì da sinistra dopo aver girato le piazze, guidati da Augusto Barbera, già presidente della Consulta, ex ministro e parlamentare Pci-Pds, e dal costituzionalista dem Stefano Ceccanti. Gli esponenti della “Sinistra per il Sì” difendono una scelta che a loro non pare blasfema (anzi) con – tra gli altri – l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e l’ex ministro della Giustizia socialista Claudio Martelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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