La segue e scopre il suo segreto La forza di una donna Sirin choc su Bahar

La tensione torna a salire in La forza di una donna e l’episodio in programma martedì 24 marzo 2026, intorno alle 16 su Canale 5, si prepara a portare in scena uno dei passaggi più delicati di questa fase della soap. Al centro resta ancora Bahar, ormai schiacciata da una situazione che sembra stringersi sempre di più attorno a lei. Le minacce si moltiplicano, gli errori diventano sempre più pesanti e i sospetti iniziano a correre da un personaggio all’altro, rendendo il quadro ancora più instabile. Nelle puntate precedenti, Bahar, Ceyda e Bersan si sono ritrovate a fare i conti con una condizione sempre più estrema. Tutto ruota attorno a Cem, uomo freddo e spietato, incapace di accettare passi falsi e deciso a tenere le tre donne sotto il suo controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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