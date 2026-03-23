La sconfitta di Meloni sulla stampa internazionale | Test politico che indebolisce la premier e le destre europee

La vittoria del No al referendum sulla giustizia domina anche le prime pagine dei media europei e internazionali, che leggono il voto come un segnale politico profondamente chiaro. Per la stampa estera, Giorgia Meloni esce indebolita e più esposta in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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