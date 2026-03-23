Serata frizzante a La Ruota della Fortuna che torna anche lunedì 23 marzo con una nuova puntata che anticipa l’ultimo appuntamento con Scherzi a parte, come sempre condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Ed è proprio quest’ultima che catalizza fin da subito l’attenzione dello studio di Canale 5, ma anche il pubblico a casa. Il motivo è semplice: un look insolito che le sta d’incanto e un abito impossibile da non notare. Gerry non si lascia scappare l’occasione per fare qualche battuta, mentre tra i concorrenti serpeggia un po’ di sfortuna e qualche colpo di scena. Il cambio look di Samira Lui colpisce nel segno. Samira Lui decide di sorprendere tutti e lo fa in grande stile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna 23 marzo: Samira Lui sfoggia un nuovo look (e Gerry perde la testa)

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