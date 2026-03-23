La riforma della magistratura si arena | Brindisi guida il fronte del No in provincia

BRINDISI – Sulla spinta di una partecipazione popolare significativa, il “no” vince il referendum costituzionale sulla riforma dell’ordinamento della magistratura e l’istituzione di un’alta corte disciplinare. Quando lo spoglio ha raggiunto la metà del suo percorso a livello nazionale, il margine appare ormai difficilmente colmabile, attestandosi su un distacco ampio che oscilla tra i 9 e i 10 punti percentuali. È un segnale chiaro che arriva dal corpo elettorale, che ha preferito mantenere l'assetto attuale piuttosto che avventurarsi nel cambiamento proposto dal quesito. Il dato che emerge dalla città di Brindisi è ancora più netto e non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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