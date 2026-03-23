La Recanatese fa pari Brodino ricostituente

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

RECANATESE 0 GIULIANOVA 0 RECANATESE (3-4-1-2): Zagaglia; Giusti, Cocino, Mordini; Eleuteri (21’st Di Francesco), Scorza, Ferro, Pesaresi (42’st Gori); D’Angelo; Mehmedi (21’st Ciccanti), Pierfederici (42’st Morichetta) All. G.Pagliari A disp. Mezzelani, Carano, Paoltroni, Fiumanò, Vecchio GIULIANOVA (3-5-2): Vandelli; Menna, Pertosa, Vuillermoz; Vesprini (38’st Agostini), Misuraca (45’st Masawoud), Esposito, Scarsella (36’st Perseu), Guerriero (8’st Bolondi); Odianose, Martiniello (28’st Chiarella) All. Pergolizzi A disp. Negro, Panzera, Neglia, Callegari Arbitro: Cipolloni di Foligno Note: Spettatori circa 400 recupero 1’+4’. Angoli 5-6... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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