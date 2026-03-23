La Provincia di Lecce guida la sfida all’erosione | un nuovo piano per le falesie

Il presidente Fabio Tarantino annuncia la nuova strategia regionale: risorse distribuite equamente e priorità basata sull'indice di rischio reale. Stanziamenti minimi di 500mila euro per progetti strutturati LECCE – Il contrasto all’erosione delle coste alte nel Salento cambia passo grazie a una nuova strategia di coordinamento territoriale. Il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha annunciato l’avvio di una fase operativa che vede l’ente di Palazzo dei Celestini assumere il ruolo di vera e propria cabina di regia per la protezione del litorale. Il provvedimento, nato da una recente decisione della Giunta regionale pugliese, punta a superare la frammentazione degli interventi del passato per adottare un modello di governance condivisa tra Regione, Provincia e Comuni costieri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Anno nuovo a Latina: come trascorrere il primo gennaio in provincia. La guida completa

Parma, dopo la vittoria di Lecce torna la serenità: domani la sfida contro il Napoli, le ultimeLa pesantissima vittoria di Lecce ha regalato al Parma tre punti fondamentali e un’iniezione di serenità in vista del proibitivo recupero di domani...

Una raccolta di contenuti su La Provincia di Lecce guida la sfida...

Temi più discussi: Giornate FAI di Primavera anche all’Abbazia di Cerrate; Il Salento svela i suoi segreti: viaggio tra castelli, abbazie e boschi poetici; Giornate Fai: sono 17 i luoghi aperti in provincia di Lecce. Ecco quali; Giornate FAI di Primavera 2026 a Lecce e provincia, i luoghi aperti nel mese di marzo.

Sicurezza, controlli intensificati a Lecce e provincia: più di 2800 identificatiControlli intensificati in tutta la provincia di Lecce, su disposizione del Questore Giampietro Lionetti, per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ne ... trnews.it

Lecce, controllate migliaia di persone, emessi tre Fogli di Via e tre Avvisi OraliIntensificate le attività di controllo in Provincia di Lecce ?nel corso dell’ultima settimana. I servizi straordinari hanno previsto pattugliamenti mirati, verifiche su soggetti sottoposti a misure di ... leccesette.it

Referendum giustizia, nella provincia di Lecce vince il “No” con il 53,95% facebook