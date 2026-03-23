L’incubo del colera c’è, inutile negarlo, visti i precedenti di Napoli, risalenti alla metà degli anni Settanta, ma al momento non si parla neanche di epidemia di Epatite A per qualche decina di ricoveri per intossicazioni da cozze. Secondo i rivenditori, “l’incubazione, come si sa, dura settimane ed è difficile stabilire in questo tempo cosa e dove abbia mangiato la persona che poi risulta colpita dal virus” è la voce collettiva, riportata da un portavoce. Ecco perché oggi un centinaio di pescivendoli, provenienti da varie parti della provincia, si è radunato davanti al Comune di Napoli, a Palazzo San Giacomo, chiedendo ai media e al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La protesta delle cozze: i pescivendoli napoletani sotto le finestre del sindaco Manfredi: “Allarme eccessivo sull’epatite”

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