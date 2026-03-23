La prima italiana a vincere un oro mondiale nella velocità

Da ilpost.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso ai Mondiali indoor di atletica leggera di Torun, in Polonia, Zaynab Dosso è diventata la prima atleta italiana di sempre a vincere una medaglia d’oro in una gara di velocità tra Mondiali e Olimpiadi. Ha vinto i 60 metri con un tempo di 7 secondi, staccando di 3 centesimi la statunitense Jacious Sears e la santaluciana Julien Alfred, campionessa olimpica in carica nei 100 metri. I Mondiali indoor si sono tenuti per tre anni di fila perché l’edizione del 2022 era stata rimandata al 2025 a causa della pandemia. Nel 2024, a Glasgow, Dosso vinse il bronzo nei 60 metri (il corrispettivo indoor dei 100 metri) e l’anno scorso a Nanchino fu argento ai Mondiali e oro agli Europei). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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