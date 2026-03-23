A distanza di due anni, le immagini che Justin Timberlake avrebbe voluto mantenere private sono diventate di dominio pubblico. Il video della telecamera degli agenti, relativo al suo arresto per guida in stato di ebbrezza avvenuto a Sag Harbor, New York, nel 2024, è stato diffuso dopo una complessa battaglia legale. La popstar aveva inizialmente tentato di bloccare la pubblicazione definendola «un’invasione della privacy», ma alla fine ha raggiunto un accordo con le autorità per mostrare una versione parziale di quella notte movimentata a Long Island. Justin Timberlake sul palco con The Man of the Woods e in prima fila Jessica Biel. guarda le foto Justin Timberlake, il test di sobrietà e il batticuore della popstar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar inciampa nei test di sobrietà e tenta di far leva sulla sua fama. Ma alla fine viene ammanettato

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