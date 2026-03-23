SPOLETO PIETRALUNGHESE. SPOLETO: Antonini 5,5, Bartolini 5,5 (38’st Rosignoli), Benedetti 5,5, Fapperdue 5,5, Boninsegni 5,5 (27’st Emili), Canalicchio 5,5, Paun 5,5 (27’st Balzamo), Formichetti 6, Boudaas 5,5, Kola 6, Akhigbe 5,5 (21’st Daja). A disp: Meriggioli, Renga, Tottorotò, Marcucci, Martellini. All: Isidori.. PIETRALUNGHESE: Abibi 6, Naticchi 6,5 (50’st Nicoli), Bocci 6,5 (47’st Bruzzesi), Met Hasani 6,5, Giambi 6,5, Tersini 7, Esposito 7, Locchi 7 (40’st Gatti), Cori 7,5, Piccioli 7 (40’st Pauselli), Mangiaratti 7 (22’st Simoncini). A disp: Casciani, Nuti, Calderini, Rossi. All: Pierotti.. Arbitro: Tommaso Bartolucci di Città di Castello Reti: 15’pt Piccioli, 22’pt Mangiaratti, 11’st Locchi, 25’st Kola (rig). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pietralunghese vola. Cala il tris a Spoleto e sogna la promozione

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