La nuova piscina è pronta ad aprire i battenti darà lavoro a 40 persone Al via attività e corsi

Un’offerta sportiva e ricreativa più completa grazie al raddoppio degli spazi e delle attività e servizi a disposizione del pubblico Mancano sei giorni all’apertura della nuova piscina comunale di Rimini, uno spazio moderno, polifunzionale all’avanguardia, destinato a diventare punto di riferimento per le discipline acquatiche. L’inaugurazione è in programma sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16, con una festa aperta a tutti che segnerà ufficialmente l’avvio delle attività di Acqua Rimini. La struttura, articolata su tre vasche e dotata di servizi dedicati, amplierà le opportunità di utilizzo, arricchendo l’offerta sportiva e ricreativa della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Una selezione di notizie su nuova piscina

Temi più discussi: Acqua Rimini, la nuova piscina apre alla città: inaugurazione tra sport, giochi e dimostrazioni; Nuova piscina comunale, il progetto: A rischio alberi e campo da calcio; Nuova piscina comunale: c’è un’offerta per costruzione e gestione; Viserba, taglio del nastro per la nuova piscina comunale.

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Inaugura la nuova piscina. Il Flaminio è un’incognitaTaglio del nastro e questioni irrisolte. La nuova piscina comunale di Rimini si prepara ad aprire i battenti sabato 28 marzo, ma l’entusiasmo per il debutto convive con un’ombra che si allunga ... ilrestodelcarlino.it

Dall'inaugurazione della nuova piscina comunale ai tanti appuntamenti a teatro: Rimini da inizio a una settimana fitta di appuntamenti Spazio alla cultura: in scena al Galli la lirica con "Il Console" (24 marzo), la musica con "Napoli e Jazz" (25 marzo) , la dan facebook

Dall’inaugurazione della nuova piscina comunale alle esibizioni di danza e concerti live, una settimana ricca di eventi per tutte le età #Rimini #Eventi x.com