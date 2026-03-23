“Intendiamo la nostra esistenza di anarchici come una forma di vendetta sovversiva contro questo mondo. Con tutto ciò di cui abbiamo bisogno per continuare ad attaccare sul nostro cammino: Solidarietà, amore, mutuo soccorso e violenza rivoluzionaria. Per Sara e Sandrone”. Questo passaggio arriva da una dichiarazione firmata dagli “Anarchici del nord”, un gruppo tedesco che ha voluto esprimere vicinanza per la morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in un casolare abbandonato di Roma mentre, presumibilmente, erano impegnati nella fabbricazione di una bomba. “Non ci sarà alcuna ricetta, nessuna soluzione e nessuna cura facile, e non ne vogliamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La nostra esistenza è una forma di vendetta sovversiva”. I messaggi anarchici per la morte di Ardizzone e Mercogliano

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