La nostra esistenza è una forma di vendetta sovversiva I messaggi anarchici per la morte di Ardizzone e Mercogliano

Da ilgiornale.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Intendiamo la nostra esistenza di anarchici come una forma di vendetta sovversiva contro questo mondo. Con tutto ciò di cui abbiamo bisogno per continuare ad attaccare sul nostro cammino: Solidarietà, amore, mutuo soccorso e violenza rivoluzionaria. Per Sara e Sandrone”. Questo passaggio arriva da una dichiarazione firmata dagli “Anarchici del nord”, un gruppo tedesco che ha voluto esprimere vicinanza per la morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti in un casolare abbandonato di Roma mentre, presumibilmente, erano impegnati nella fabbricazione di una bomba. “Non ci sarà alcuna ricetta, nessuna soluzione e nessuna cura facile, e non ne vogliamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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