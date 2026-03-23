La nostalgia non è una strategia le previsioni per l' economia locale | per Forlì-Cesena segnali di crescita

"La nostalgia non è una strategia". Con questa dichiarazione d'intenti Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, ha aperto i lavori per la presentazione del Rapporto sull'Economia 2025, svoltasi lunedì nella sede dell'ente camera di Forlì. L'evento, intitolato significativamente "Abbiamo sempre fatto così. Sfidare il presente per costruire il futuro", ha delineato un quadro di profonda trasformazione per le province di Forlì-Cesena e Rimini, in un momento storico definito come lo spartiacque tra la vecchia stabilità e un nuovo disordine sistemico. “Abbiamo voluto mettere in evidenza la necessità impellente di superare l’abitudine, che oggi rappresenta il principale ostacolo all’innovazione - ha sottolineato Battistini -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Forlì-Cesena: auto ibride e marchi cinesi in crescita, calano le immatricolazioni complessive nel 2025.Forlì-Cesena cambia marcia: l’auto ibrida e l’irruzione cinese ridisegnano il mercato Il mercato automobilistico di Forlì-Cesena è in profonda...

Forlì, Tajani: ristori ok, ora la cultura rilancia l’economia locale.Tajani torna a Forlì: "I ristori sono arrivati, ora puntiamo sulla ripresa culturale ed economica" Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,...

Contenuti utili per approfondire La nostalgia non è una strategia le...

Discussioni sull' argomento Fine del Ramadan alla Fiera, si accende il dibattito sull'integrazione: Forlì deve preservare la sua identità; Poesia e chitarre distorte, i Marlene Kuntz portano in tour Il Vile.

Forlì e Cesena, un anno insieme. La tensione maggiore? Sul logo. Poi l’intesa è diventata profondaLa doppia candidatura (all’insaputa) era sfociata in un impegno comune. Ottimismo sulla vittoria fino a inizio luglio, poi il clima è cambiato. Le critiche, però, hanno portato a stringersi ancora di ... msn.com

Capitale della Cultura 2028, Forlì-Cesena: il PD attacca la destaForlì-Cesena non è diventata Capitale della Cultura 2028, ma il percorso resta un patrimonio per il territorio ... livingcesenatico.it

Meteo Forlì-Cesena added a new photo. - Meteo Forlì-Cesena facebook

Forlì-Cesena, Lattuca confermato presidente della Provincia x.com