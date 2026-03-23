La Nissan Skyline di Paul Walker in Fast & Furious riappare dopo 18 anni | era in un salotto
Ritrovata dopo 18 anni la Nissan Skyline R34 GT-R di Paul Walker usata in 2 Fast 2 Furious: era custodita nel salotto di un collezionista in Norvegia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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