La Milano-Sanremo che nessuno ha visto | tutti i ciclisti sbagliano strada e si scatena il caos

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo solo 2 chilometri dalla partenza la Milano-Sanremo 2026 è entrata nel panico con le auto e le moto dell'organizzazione che hanno condotto i ciclisti fuori strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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