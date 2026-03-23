C ome prendere decisioni più calme, senza lasciarsi trascinare dall’impulsività, è possibile. Decidere qualcosa è una delle attività più faticose della vita contemporanea. Non tanto perché le scelte siano davvero più numerose di un tempo, ma perché abbiamo imparato a prenderle nel modo più rumoroso possibile: analizzando, confrontando, anticipando scenari, temendo errori. Così la decisione diventa un campo di battaglia mentale. Pensiamo che decidere significhi pensare di più, ma spesso accade il contrario: più pensiamo, più ci allontaniamo dalla chiarezza. Le decisioni veramente buone nascono quasi sempre da uno stato interiore diverso: la calma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La mente, a volte, è un campo di battaglia. Ma è la calma che porta le risposte giuste

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