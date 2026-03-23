PUÒ UNA MELA ‘sfilare’ in passerella durante l’evento più glamour dell’anno? Sì, se quella mela si chiama ‘Envy’ ed è una varietà già nota ai consumatori di molti Paesi non solo per le sue caratteristiche organolettiche inconfondibili ma anche per essersi presentata, già da qualche stagione, come icona del mondo della moda. Non è un caso, dunque, se il frutto abbia giocato un ruolo da protagonista anche all’ultima Milano fashion week, lo scorso febbraio, nell’ambito della ‘ capsule collection ’ firmata dallo stilista bolognese Marco Rambaldi per l’autunno-inverno 20262027. La collezione ha portato il mondo sensoriale della mela al centro della scena, traducendone gusto, materia e immaginario in un racconto di moda contemporaneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mela che sfila in passerella. Envy alla Milano Fashion Week nella collezione firmata Rambaldi

Articoli correlati

Ileana della Corte è alla Milano Fashion Week con la collezione BugnaFino al 1° marzo, dalle 10,30 alle 19:15, il brand di gioielli Ileana della Corte è presente a Milano, in Via Statuto 12, con un pop-up durante la...

Hudson Williams e Connor Storrie, il debutto in passerella (ma divisi) alla Milano Fashion Week?I protagonisti della fortunata serie Heated Rivalry prenderanno parte alla Settimana della Moda meneghina.

Anna alla sfilata di GCDS per la Milano fashion week #annapepe #annapep3

Approfondimenti e contenuti su Milano Fashion Week

Discussioni sull' argomento La mela che sfila in passerella. Envy alla Milano Fashion Week nella collezione firmata Rambaldi; Mela e moda, la capsule collection di envy™ by Marco Rambaldi.

La mela che sfila in passerella. Envy alla Milano Fashion Week nella collezione firmata RambaldiPUÒ UNA MELA ‘sfilare’ in passerella durante l’evento più glamour dell’anno? Sì, se quella mela si chiama ‘Envy’ ed ... quotidiano.net

Milano Fashion Week Uomo 2026, le sfilate tra grandi ritorni e novitàAl via la prima Fashion Week del 2026. A Firenze Pitti Uomo 109 chiude i battenti e passa il testimone a Milano, che apre il fashion month, il mese delle sfilate della moda maschile dedicate alle ... tgcom24.mediaset.it

Milano Fashion Week 2026 Immancabile Tonino Galli (Organizzatore di eventi sempre TOP Ph Vincenzo Testa facebook