La maratona che si è tenuta ieri a Roma ha trasformato il senso civico dei cittadini in una corsa a ostacoli e in una staffetta a slalom tra i divieti per chi voleva andare a votare. Da quanto si è visto ieri nella capitale – e chi scrive lo ha provato in prima persona – sembra quasi che nella città eterna la democrazia possa attendere: la rituale maratona ha bloccato il traffico e rinchiuso i cittadini in casa. Ed è un sapore amaro, di beffa e nevrosi collettiva, quello che lascia la giornata elettorale di ieri e, soprattutto, la gestione Gualtieri di una domenica che avrebbe dovuto essere di partecipazione civile e che, invece, si è trasformata, per migliaia di romani, in un’odissea tra transenne, deviazioni del traffico, inibizioni pedonali e quartieri blindati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La maratona di Gualtieri trasforma il voto in una corsa a ostacoli per chi voleva votare. Rabbia dei cittadini e j’accuse di Gasparri

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