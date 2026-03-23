Risultati non ancora definitivi sul referendum sulla giustizia, ma le reazioni degli schieramenti politici non tardano ad arrivare. In particolare, dalla destra si evidenzia che il risultato non avrà ripercussioni sulle sorti del governo. "Noi avevamo detto fin dall'inizio che questo referendum non incideva sulle sorti del governo, né in un senso né nell'altro. Lo abbiamo detto prima e lo diciamo adesso”, ha ribadito il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, allo speciale di La7 sul referendum. "Quando gli italiani si esprimono è sempre importante. Era un provvedimento che avevamo nel programma abbiamo chiesto agli italiani di esprimersi" e "avevamo il dovere di farlo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La maggioranza tira dritto: "Questo referendum non incide sulle sorti del governo"

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Il Referendum sulla giustizia del 2026 spiegato

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