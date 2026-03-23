Si parla sempre meno del conflitto in Ucraina, ma questo non significa che la situazione sia migliorata. Anzi in queste ultime ore da Kiev danno conto di una nuova recrudescenza del conflitto, con la Russia di Vladimir Putin che sta sferrando sempre più attacchi, aumentando la pressione su Volodymyr Zelensky e sul suo esercito. Stando a quanto riferiscono le autorità ucraine, le forze russe spingono su più fronti contemporaneamente e lo fanno con crescente veemenza nel tentativo di sfondare il fronte difensivo. Tanto per capirci, secondo Kiev, in quattro giorni si sono registrati ben 619 assalti, segno che lo zar russo vuole approfittare del caos internazionale causato dal conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Ucraina non è finita, anzi la Russia intensifica i raid sul Paese per costringere Zelensky alla resa

Articoli correlati

Leggi anche: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa

Leggi anche: Ucraina, attacchi russi sul Paese. Zelensky: “Putin ha già iniziato la Terza guerra mondiale” – la diretta

La guerra USA-IRAN può affondare la RUSSIA (vi spiego perché)

Altri aggiornamenti su La guerra in Ucraina non è finita anzi...

Temi più discussi: Petrolio, Iran e Ucraina: il paradosso energetico della guerra; L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Chi ha iniziato la guerra? L'Ucraina: tutte le risposte dell'intelligenza artificiale russa, addestrata per mentire; Iran: Ora il territorio dell'Ucraina è un nostro obiettivo legittimo.

Guerra Ucraina Russia, proseguono colloqui Kiev-Usa. Drone russo nel Donetsk: 1 morto LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, proseguono colloqui Kiev-Usa. Drone russo nel Donetsk: 1 morto LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ora attenzione Usa è sull'Iran. DIRETTAIl leader ucraino ha lamentato il fatto che gli Usa siano ora concentrati principalmente sulla guerra in Iran, al termine di due giorni di colloqui in Florida tra gli inviati di Kiev e Washington, vol ... tg24.sky.it

Nell’ostinato tentativo di ribaltare la verità, Viktor Orbán descrive il regime ungherese non come quello che ostacola l’eroica Resistenza ucraina utilizzando tutti gli strumenti che vengono forniti dalle attuali regole dell’Ue a partire dal diritto di veto, ora esercitat facebook

#TG2000 - #Ucraina, #Kiev attacca i porti russi sul Baltico. Colloqui diplomatici in #Florida. #23marzo #Kharkiv #Zelensky #Putin #Odessa #Zaporizhzhia #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com