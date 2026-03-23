H o spesso dolore al seno prima del ciclo. Devo preoccuparmi? Carla Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. Nel mio lavoro mi occupo di tutto ciò che riguarda la salute ginecologica: dalla prevenzione alla contraccezione, dalla gravidanza all’assistenza al parto, fino all’ecografia ostetrica e ginecologica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. È normale avere seno dolorante prima del ciclo?

Articoli correlati

Leggi anche: La Ginecologa risponde. Pancia gonfia nella seconda metà del ciclo: è normale?

Leggi anche: La Ginecologa risponde. Perché quello spotting prima del ciclo?

Contenuti utili per approfondire Ginecologa risponde

Argomenti discussi: Emorroidi: basta cure uguali per tutti. La nuova terapia personalizzata.

La Ginecologa risponde. Ho dolore all’ovulazione: è normale?Questa fitta, chiamata dolore ovulatorio o mittelschmerz, è in genere lieve, dura poche ore o al massimo uno o due giorni, e tende a ripresentarsi ciclicamente a metà ciclo. Può alternare lato destro ... iodonna.it

La Ginecologa risponde. Il dolore durante i rapporti è segno di qualcosa di grave?Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi ... iodonna.it