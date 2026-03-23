Fino a che punto può spingersi?irin Sarikadi? I fans del serial turco La f orza di una donna ( Kad?n ) ormai hanno capito che la follia della ragazza sembra non conoscere confini, ma quello che accadrà nel corso dei prossimi episodi promette di superare anche la più fervida immaginazione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche “La forza di una donna”: l’ennesimo dispetto di?irin. La storyline prenderà il via nel momento in cui?irin proverà a fare un dispetto a Bahar e ai piccoli Nisan e Doruk. La giovane prenderà il gattino dei bambini e lo abbandonerà nel parco. I figli di Bahar saranno disperati dopo la scomparsa del micio, e solo grazie all’aiuto di Yusuf la protagonista scoprirà cosa sarà successo e soprattutto riuscirà a recuperare l’animale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: la follia di Sirin le fa perdere il lavoro

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