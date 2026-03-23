La forza di una donna anticipazioni 24 marzo 2026 | Sirin pedina Bahar e scopre un segreto

Sirin indaga su Bahar mentre il ricatto di Cem si fa sempre più pericoloso per le tre donne. Ecco cosa accadrà nella puntata di martedì 24 marzo della dizi turca di Canale 5: le anticipazioni de La forza di una donna. Il clima si fa sempre più teso a La forza di una donna e la puntata in onda martedì 24 marzo 2026 alle ore 16.00 circa su Canale 5 promette scintille vere e proprie. Al centro della scena c'è ancora una volta Bahar, intrappolata in una spirale pericolosa da cui sembra impossibile uscire. Tra minacce, errori clamorosi e sospetti sempre più difficili da contenere, le dinamiche tra i personaggi si fanno incandescenti e Sirin è pronta a muovere le sue pedine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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