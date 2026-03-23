la flemma di martin baturina

Quando in estate Martin Baturina disse che andava a Como per inseguire l’Europa in molti a Zagabria storsero il naso. L’amore del giocatore per i colori della Dinamo non era in discussione. Se sei nato a Spalato e decidi di giocare per la Dinamo Zagabria devi avere le tue buone motivazioni e quasi sempre sono buone motivazioni dettate dall’irrazionalità del tifo. Però quella dichiarazione non era granché piaciuta, s’aspettavano un po’ di sincerità in più, non una frase di circostanza. Quella non era però una frase di circostanza. Martin Baturina poteva andare altrove, scelse Como perché Cesc Fàbregas gli aveva detto che il Como si sarebbe qualificato alle coppe europee e che avrebbe fatto la storia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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