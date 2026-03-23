La filosofia giapponese della felicità che l’Occidente non ha ancora capito

C’è una domanda che milioni di persone si pongono ogni mattina, spesso senza nemmeno rendersene conto: quando sarò finalmente felice? Quando la casa sarà più grande, quando il conto in banca sarà più solido, quando l’amore arriverà, quando il lavoro migliorerà. La felicità, nella cultura occidentale contemporanea, è trattata come una destinazione — una città lontana su una mappa che continuamente si sposta all’orizzonte. In Giappone, questa domanda semplicemente non ha senso. E capire perché potrebbe cambiare il modo in cui viviamo. Genki desu ka: la lingua che rivela una cultura. Il saluto più comune in Giappone non è “sei felice?” ma “stai bene?” — Genki desu ka? Una distinzione apparentemente sottile che nasconde una profondità filosofica enorme. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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