Una polemica inaspettata ha travolto il mondo della musica pop durante il Lollapalooza Brazil, quando Ada Law, la figlia undicenne dell’attore Jude Law, si è ritrovata al centro di un incidente che ha scatenato reazioni contrastanti sui social media e ha coinvolto la cantante Chappell Roan. La piccola Ada, nata dalla relazione tra Jude Law e la cantante Catherine Harding, aveva chiesto come regalo di compleanno i biglietti per vedere dal vivo Chappell Roan al festival musicale di São Paulo. La madre aveva condiviso sui social l’entusiasmo della figlia, che aveva persino preparato un cartello per lo spettacolo del 21 marzo. Tuttavia, quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un’esperienza traumatica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La figlia di Jude Law in lacrime: cosa è successo davvero con Chappell Roan in Brasile

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