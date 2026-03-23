FERMANA 1 TOLENTINO 1 FERMANA (4-3-1-2): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Siculi; Barrasso, Marin, Lischi (25’ st Nunzi); Guti (11’ st Barellini); Carmona (45’ st Bruno), Fofi (31’ st Frinconi). All. Gentilini. TOLENTINO (3-5-2): Roberto; Diouane (15’ st Romitelli), Strano, Tomassetti; Alberione, Rozzi, Giandomenico, Tizi (41’ st Papavero), Nunes de Melo; Moscati, Papini (15’ st Lovotti). All. Passarini. Arbitro: Gjini di Vicenza. Reti: 30’ Fofi, 20’ st De Melo. Note – Ammoniti Lischi, Barrasso, Barellini. Espulsi al 10’ st Rodriguez e al 24’ st Marin e al 42’ Barrasso (doppio giallo). Recupero 0’+4’. Spettatori 800 circa. Un punto a testa tra Fermana e Tolentino con il Ksport che ne approfitta e allunga a +4: a tre giornate dalla fine ora diventa durissima per i canarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fermana finisce in otto. Il Tolentino non la affonda

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