Milano, 23 marzo 2026 – Un uomo di 49 anni è stato fermato dalla polizia per il tentato omicidio di una 31enne, soccorsa intorno alle 14 di ieri in via Livraghi, in zona Villa San Giovanni a Milano, con una profonda ferita all'addome. Trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, è ancora ricoverata, non in pericolo di vita. Da quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, l'aggressione è avvenuta in un appartamento poco distante, in cui la donna era arrivata intorno alle 13 insieme a un amico di 24 anni, colpito a un braccio, mentre tentava di difenderla. In casa c'era anche il proprietario, un 49enne italiano. L’inganno e l’agguato . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La donna di 31 anni accoltellata in via Livraghi: fermato il 49enne che si è dato alla fuga, è accusato di tentato omicidio

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