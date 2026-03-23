La Dea torna a vincere All’Atalanta basta Zappacosta Ma che fatica battere l’Hellas

Da sport.quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta raschia il fondo del barile delle energie per riuscire a battere il Verona 1-0 alla New Balance Arena e ritrovare così, dopo un mese, la vittoria in campionato. È bastato il gol di Davide Zappacosta alla Dea per conquistare tre punti fondamentali e mantenere ancora aperta la corsa al quarto posto, arrivando a una sosta che serve davvero ai nerazzurri dopo il tour de force da 21 partite in 78 giorni. Palladino ha dovuto fare a meno dell’infortunato Scamacca, costringendo Krstovic a sacrificarsi, facendo da solo reparto offensivo in una partita difficile contro un Verona che ha concesso pochi spazi, trafitto solo dalla saetta angolata di Zappacosta al 37’, nell’unico errore difensivo degli scaligeri nella prima frazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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