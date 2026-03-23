Mentre tutto il mondo viaggia veloce, in Sicilia il tempo si misura ancora a fermate. Non quelle dell’alta velocità, che qui è più un auspicio che un’infrastruttura, ma quelle delle corriere. È su gomma che l’isola si muove davvero. Da sempre. La corriera, parola che altrove suona d’epoca e qui invece è quotidianità, è il vero filo che tiene insieme la Sicilia. Senza una rete ferroviaria capillare ed efficiente, è il bus a collegare ciò che altrimenti resterebbe isolato: le aree interne con le città, i paesi arroccati con le coste, le periferie con i centri urbani. È sulle corriere che viaggiano gli studenti, zaini pieni e sonno negli occhi ogni mattina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi dell’Ast e i limiti della gestione politica dei trasporti in Sicilia

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